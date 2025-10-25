Pompei: turista americano ruba reperti negli scavi

“Volevo portarmi a casa un ricordo“: con questa giustificazione un turista statunitense ha cercato di spiegare ai carabinieri il motivo per cui aveva sottratto 4 reperti all’interno del Parco archeologico di Pompei. Si tratta dell’ennesimo episodio di furto in uno dei siti più preziosi del patrimonio italiano: solo 4 giorni fa un turista polacco era stato sorpreso a compiere un gesto analogo. L’uomo, un pensionato americano, durante la visita di ieri aveva raccolto alcune pietre lungo via delle Ginestre, infilandole poi nello zaino prima di dirigersi verso l’uscita. Il suo comportamento, però, non è sfuggito ad altri visitatori, che hanno immediatamente avvertito le guardie giurate presenti nel parco.

Scattata la segnalazione, i carabinieri del posto fisso agli Scavi sono intervenuti e hanno fermato il turista, riconosciuto grazie alla descrizione fornita. Durante il controllo, nello zaino sono stati ritrovati i frammenti sottratti. “Sono per la mia collezione, volevo portarle a casa come ricordo“, ha dichiarato l’uomo. Le sue parole, tuttavia, non gli hanno evitato la denuncia per furto di beni archeologici.