Ponte Stretto, la Corte dei Conti deferisce la delibera all’organo collegiale. Ciucci: “fiduciosi sull’esito positivo”

Il dossier sul Ponte sullo Stretto di Messina passa nelle mani della Sezione centrale di controllo legittimità della Corte dei Conti, che è l’organo collegiale che svolge il controllo preventivo. Per il 29 ottobre alle 10, è stata infatti calendarizzata l’adunanza della Sezione della Corte dei Conti sulla delibera del Cipess che approva il progetto definitivo del ponte. La riunione di questo organo collegiale è di fatto l’esito delle procedure degli esami effettuati dall’Ufficio di controllo della stessa Sezione che ha ritenuto di deferire la questione all’organo collegiale.

Ciucci: “siamo fiduciosi sull’esito positivo”

La riunione collegiale della Corte dei conti del 29 ottobre sulla delibera Cipess nasce dall’opportunità di ulteriori verifiche, rispetto ai chiarimenti già forniti, scrive la società Stretto di Messina in una nota, aggiungendo che “tale decisione, non comporta un allungamento dei tempi previsti per il completamento della procedura di registrazione della delibera Cipess che resta fissata al 7 novembre”.

“Siamo fiduciosi sull’esito positivo dell’esame della Corte – ha spiegato l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci – nella convinzione di aver operato nel pieno rispetto delle norme generali e speciali italiane ed europee relative alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Nei tempi previsti e in anticipo rispetto alla convocazione della seduta delle Sezione Centrale della Corte dei conti del prossimo 29 ottobre, verranno forniti – da parte delle Istituzioni competenti – tutti i nuovi approfondimenti richiesti, con la piena collaborazione da parte della Stretto di Messina”.