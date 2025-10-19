Precipita durante il recupero di un cervo: un cacciatore perde la vita

Un cacciatore di 75 anni di Borgo Valbelluna (Belluno) ha perso la vita oggi durante il recupero di un cervo ucciso. L’uomo, che era uscito a caccia con un amico, stava calando l’animale lungo un pendio roccioso verso la strada sottostante in Val Fontane, nella zona di Cordellon, quando la corda con cui stava effettuando le manovre si è improvvisamente spezzata e lui è precipitato per una trentina di metri sbattendo la testa. Non essendoci copertura telefonica, l’amico è dovuto scendere, andare alla macchina e spostarsi di tre chilometri per attivare il 118 verso le 14.15.

Sul posto è stato inviato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha sbarcato il tecnico di elisoccorso e personale medico nelle vicinanze. Purtroppo non è stato possibile far altro che constatare il decesso del cacciatore. Una squadra del Soccorso alpino di Belluno, sopraggiunta nel frattempo, ricevuto il nulla osta per la rimozione, ha imbarellato la salma e l’ha trasportata per circa 400 metri fino a un parcheggio, dove è stata affidata al carro funebre alla presenza dei carabinieri. I soccorritori hanno inoltre provveduto a recuperare il cervo, rimasto sul dirupo e portato a terra.