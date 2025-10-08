Premio Nobel per la Chimica 2025: oggi l’annuncio da Stoccolma

Oggi la Royal Swedish Academy of Sciences svelerà il nome dei vincitori del Premio Nobel per la Chimica 2025, il più alto riconoscimento nel campo delle scienze chimiche. Come ogni anno, la comunità scientifica internazionale attende con trepidazione di scoprire quali scienziati saranno premiati per ricerche capaci di trasformare la conoscenza e migliorare la vita quotidiana. L’anno scorso il Nobel per la Chimica aveva onorato le scoperte nel campo della progettazione computazionale delle proteine e della predizione delle loro strutture tridimensionali, un settore che ha aperto nuove strade alla medicina personalizzata e alla biotecnologia. Quest’anno, secondo gli osservatori, le possibilità spaziano dalla scienza dei materiali alla chimica verde, fino all’ingegneria molecolare.

Seguendo la tradizione, l’annuncio del premio segue quelli per la Medicina e la Fisica. Lunedì 6 ottobre, il Nobel per la Fisiologia o Medicina è stato assegnato a Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per le loro scoperte sui meccanismi di regolazione del sistema immunitario. Ieri, invece, i fisici John Clarke, Michel Devoret e John Martinis sono stati premiati per aver dimostrato fenomeni quantistici nei circuiti elettronici, un passo chiave verso l’evoluzione del calcolo quantistico.

Oggi, dunque, i riflettori sono puntati sulla chimica, una disciplina che continua a ridefinire i confini della scienza e della tecnologia. Le ipotesi più accreditate indicano ricerche su nuovi materiali per l’accumulo di energia, metodi di sintesi sostenibile o innovazioni nei processi catalitici come possibili aree di riconoscimento.

I vincitori riceveranno, come di consueto, una medaglia d’oro, un diploma e un premio in denaro di 11 milioni di corone svedesi (circa 1,17 milioni di dollari). La cerimonia ufficiale di consegna si terrà il 10 dicembre, anniversario della morte di Alfred Nobel, l’inventore della dinamite e fondatore del prestigioso premio.

Istituito nel 1895 insieme a quelli per la Fisica, la Medicina, la Letteratura e la Pace, il Nobel per la Chimica ha celebrato per oltre un secolo scoperte che spaziano dalla penicillina alle batterie agli ioni di litio.