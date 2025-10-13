Premio Nobel per l’Economia 2025 assegnato a Mokyr, Aghion e Howit

La Royal Swedish Academy of Sciences ha deciso di assegnare il Premio Sveriges Riksbank 2025 in Scienze Economiche in memoria di Alfred Nobel a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt “per aver spiegato la crescita economica guidata dall’innovazione“, metà a Mokyr “per aver identificato i prerequisiti per una crescita sostenuta attraverso il progresso tecnologico” e l’altra metà congiuntamente ad Aghion e Howitt “per la teoria della crescita sostenuta attraverso la distruzione creativa“.

Premio Nobel per l’Economia 2025, crescita e innovazione

Negli ultimi due secoli, per la prima volta nella storia, il mondo ha assistito a una crescita economica sostenuta. Ciò ha fatto uscire dalla povertà un gran numero di persone e ha gettato le basi della nostra prosperità. I ​​vincitori di quest’anno del Nobel per le scienze economiche, Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, spiegano come l’innovazione fornisca l’impulso per ulteriori progressi. La tecnologia avanza rapidamente e ci riguarda tutti, con nuovi prodotti e metodi di produzione che sostituiscono quelli vecchi in un ciclo senza fine. Questa è la base per una crescita economica sostenibile, che si traduce in un migliore tenore di vita, salute e qualità della vita per le persone in tutto il mondo.

Tuttavia, non è sempre stato così. Al contrario, la stagnazione è stata la norma per gran parte della storia umana. Nonostante importanti scoperte occasionali, che a volte hanno portato a migliori condizioni di vita e redditi più elevati, la crescita alla fine si è sempre stabilizzata.

Joel Mokyr ha utilizzato fonti storiche come strumento per scoprire le cause per cui la crescita sostenuta sta diventando la nuova normalità. Ha dimostrato che, affinché le innovazioni si succedano in un processo autogenerante, non solo è necessario sapere che qualcosa funziona, ma anche avere spiegazioni scientifiche del perché. Quest’ultima era spesso assente prima della rivoluzione industriale, il che rendeva difficile basarsi su nuove scoperte e invenzioni. Ha inoltre sottolineato l’importanza di una società aperta alle nuove idee e aperta al cambiamento.

Philippe Aghion e Peter Howitt hanno anche studiato i meccanismi alla base della crescita sostenibile. In un articolo del 1992, hanno elaborato un modello matematico per quella che viene chiamata distruzione creativa: quando un prodotto nuovo e migliore entra sul mercato, le aziende che vendono i prodotti più vecchi ci rimettono. L’innovazione rappresenta qualcosa di nuovo ed è quindi creativa. Tuttavia, è anche distruttiva, poiché l’azienda la cui tecnologia diventa obsoleta viene superata dalla concorrenza.

In modi diversi, i vincitori dimostrano come la distruzione creativa crei conflitti che devono essere gestiti in modo costruttivo. In caso contrario, l’innovazione verrà bloccata da aziende consolidate e gruppi di interesse che rischiano di essere svantaggiati.

“Il lavoro dei vincitori dimostra che la crescita economica non può essere data per scontata. Dobbiamo sostenere i meccanismi alla base della distruzione creatrice, per non ricadere nella stagnazione“, ha affermato John Hassler, Presidente del Comitato per il premio in scienze economiche.