Prevenire le malattie cardiovascolari e l’invecchiamento cellulare con il cacao: i benefici degli integratori in uno studio

Prevenire le malattie cardiovascolari, infiammazioni generalizzate e l’invecchiamento cellulare con integratori a base di cacao. Una nuova analisi del Massachusetts General Hospital ha osservato una riduzione di alcuni importanti biomarcatori nel sangue dei partecipanti che assumevano vitamine contenenti polifenoli di cacao. In particolare la proteina C reattiva (PCR), che indica uno stato infiammatorio generale con elevati rischi di cardiopatie e di arteriosclerosi, è risultata nettamente più bassa. La ricerca si è basata sui dati emersi da una vasta indagine chiamata ‘Cosmos’, del Brigham Hospital, che ha seguito dal 2015 al 2020 21.442 partecipanti over 60, rilevando un tasso di mortalità per problemi di cuore inferiore addirittura del 27% tra chi assumeva gli integratori.

Il rapporto

Nel rapporto appena pubblicato sulla rivista Age and Aging – che ha continuato ad esaminare 600 partecipanti al Cosmos – gli studiosi hanno notato un calo annuale del tasso di Cpr tra chi prendeva gli integratori addirittura dell’ 8.4%. Una riduzione, anche se più modesta e solo nella popolazione femminile, è stata accertata anche per l’altro biomarker di infiammazione, IL-6.

Proprio la forte rilasciata della PCR afferma il rapporto – spiegherebbe l’effetto protettivo del cacao sulla salute del cuore. Flavonoidi simili sono presenti anche nell’uva e nei frutti di bosco, ma quelli del cacao appaiono particolarmente potenti.