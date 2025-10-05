Previsioni Meteo, confermate le nuove irruzioni polari di metà Ottobre: è appena iniziato un mese eccezionalmente freddo!

Dopo questo inizio di ottobre segnato dal maltempo e da temperature eccezionalmente basse tra l’Italia e i Balcani, con tanti record di freddo e neve già battuti, le proiezioni meteo per il prosieguo del mese e in particolare per le prossime due settimane, confermano un trend di freddo persistente e anomalo. Tutti i modelli a medio termine indicano temperature sotto la media e la possibilità di nuove irruzioni artiche dirette sull’Italia nella seconda decade del mese, a cavallo del 15 ottobre.

Previsioni Meteo: aria gelida dalla Scandinavia e Italia sotto media

Già dai prossimi giorni, masse d’aria fredda di origine polare si muoveranno dalla Scandinavia verso l’Europa centrale. Intorno alla metà di ottobre, queste correnti potrebbero raggiungere anche il bacino del Mediterraneo, determinando un nuovo crollo termico su gran parte della Penisola, mentre nella settimana entrante (6-12 ottobre) avremo ancora freddo con temperature costantemente inferiori rispetto alle medie stagionali.

Le proiezioni a 10-15 giorni mostrano valori termici tra i 4 e gli 8°C sotto la media, soprattutto nelle regioni adriatiche. Anche il Centro-Sud risentirà del freddo, specie di notte, con possibili gelate precoci nelle aree interne.

Un ottobre davvero “vecchio stampo”

Dopo un trimestre luglio, agosto e settembre – già più fresco del consueto, anche ottobre sembra proseguire sulla stessa linea, anzi, rincarando ulteriormente la dose. Il mese, molto probabilmente, chiuderà con anomalie termiche negative sull’intero territorio nazionale, un evento ormai raro nell’ultimo decennio.

Ma questo non significa affatto che il riscaldamento globale si sia fermato, o che stiamo entrando in una “mini era glaciale”. Il clima terrestre evolve in modo lento e graduale: negli ultimi 150 anni la temperatura media del pianeta è aumentata di circa un grado, una variazione percepibile solo su scala secolare. Nel frattempo, però, il sistema climatico continua a produrre fluttuazioni naturali: ondate di caldo e ovviamente anche ondate di freddo, mesi sopramedia ma anche mesi sottomedia, alternandosi come sempre è accaduto nella storia meteorologica del pianeta.

Niente apocalissi: solo la normale variabilità del clima

Le attuali ondate di freddo e maltempo che stanno colpendo l’Italia non rappresentano un’anomalia “spaventosa”, ma semmai una normalità di un clima dinamico. Il fatto che ottobre si presenti così freddo non smentisce il riscaldamento globale, ma dimostra che esso non è un processo lineare, bensì una tendenza di lungo periodo all’interno di un sistema pieno di oscillazioni e contrasti. Smentite, invece, le profezie catastrofiste secondo cui freddo e neve non ci sarebbero più stati.

In sintesi, ottobre 2025 potrebbe essere ricordato come uno dei mesi più freddi degli ultimi anni, con un’Italia già alle prese con un autunno quest’anno più simile a un prologo invernale che a una stagione di passaggio.