Previsioni Meteo Inverno: i nuovi dati sulle nevicate attese la prossima stagione

Le previsioni sulle nevicate per l’inverno 2025-2026 mostrano un segnale meteorologico globale proveniente da La Niña, ormai completamente formata e ancora in raffreddamento, che si prepara per l’inverno. In un articolo per Severe Weather Europe, Andrej Flis ha esaminato le nuove previsioni e tendenze sulle nevicate in Europa, con i dati di febbraio e marzo ora disponibili. Flis ha analizzato il principale fattore meteorologico globale nelle prossime stagioni meteorologiche: La Niña. Cosa mostrano gli ultimi dati di analisi oceanica e quale sviluppo delle nevicate possiamo aspettarci in base alla sua influenza passata? In seguito, ha analizzato le previsioni sulle nevicate per il prossimo inverno.

Influenza meteo stagionale globale

La Niña è un’anomalia oceanica nelle regioni ENSO del Pacifico. L’ENSO è una regione dell’Oceano Pacifico equatoriale che alterna fasi calde e fredde. In genere, si verifica un cambiamento di fase ogni 1-3 anni. La fase fredda è chiamata La Niña, mentre quella calda è chiamata El Niño. Attualmente ci troviamo in una fase La Niña, che sta entrando nel suo terzo anno, un evento raro, sottolinea Flis.

Le fasi ENSO hanno un’influenza significativa sulle precipitazioni tropicali, sui modelli di pressione e sul complesso scambio tra oceano e atmosfera. Questo sistema di feedback atmosfera-oceano diffonde l’influenza dell’ENSO a livello globale, in particolare sulle temperature invernali e sui pattern di nevicate.

Di seguito l’ultima analisi superficiale dell’Oceano Pacifico tropicale. Le anomalie fredde dell’oceano si estendono attraverso il Pacifico tropicale, “a forma di onda” a causa degli alisei orientali. Questa è l’attuale fase La Niña attiva, che al momento si sta ancora rafforzando, ma si prevede che non supererà livelli deboli o moderati.

La Niña si forma solitamente durante i forti alisei, che possono fornirci informazioni preziose sullo stato della circolazione globale. In questo modo, possiamo utilizzare queste anomalie come “indicatori” per comprendere meglio lo stato attuale del sistema climatico globale e cosa aspettarci nelle stagioni a venire, spiega Flis.

Previsioni invernali ENSO

Il grafico ufficiale delle previsioni di probabilità NOAA CPC di seguito mostra le previsioni a lungo termine per la regione centrale dell’ENSO. Si prevede che le condizioni de La Niña persisteranno durante l’autunno e l’inverno. Un indebolimento è previsto per l’inizio del prossimo anno, con un passaggio a una fase neutra durante la primavera.

L’Europa non è nota per avere influenze specifiche/dirette da La Niña, poiché è troppo lontana dalla fonte. Ma questo non significa che non abbia alcun impatto. La Niña modifica effettivamente il meteo a livello globale, ma oltre all’influenza diretta sul Nord America, luoghi come l’Europa devono affrontare molti altri fattori prima che qualsiasi influenza possa estendersi direttamente fino a questa distanza.

Previsioni neve per l’inverno 2025-2026

Flis ha esaminato due sistemi di previsioni meteorologiche stagionali consolidati: ECMWF e UKMO. I dati utilizzati per produrre i grafici sono gli ultimi disponibili al momento, risalenti a inizio ottobre. I grafici riportano la previsione media delle nevicate per la stagione meteorologica invernale, che copre il periodo dicembre-gennaio-febbraio. Vi è poi un’analisi mensile, poiché le previsioni mensili contengono molti dettagli che la media stagionale complessiva non può mostrare.

ECMWF

Iniziamo con l’ECMWF. Osservando la media stagionale, possiamo vedere nevicate inferiori alla norma su gran parte del continente europeo, con le principali aree nevose verso nord. Tuttavia, si può notare che alcune aree centrali e occidentali mostrano un deficit di neve inferiore.

Rispetto ai dati previsionali del mese precedente, si nota un leggero miglioramento, mentre la maggior parte del continente mostra un deficit di neve leggermente maggiore. Gli ultimi dati prevedono maggiori nevicate sulle zone centrali e centro-occidentali e sul Regno Unito meridionale.

Le previsioni sulle nevicate di dicembre mostrano per lo più anomalie negative, a parte l’estremo nord. Mostrano anche l’influenza di un sistema di alta pressione, poiché le previsioni non prevedono molti scenari di nevicate diffuse, a parte alcune aree con nevicate quasi normali nelle zone centrali e occidentali.

Nelle previsioni di gennaio, i miglioramenti sono scarsi o nulli. Si prevede che gran parte dell’Europa avrà meno nevicate a metà inverno, ma alcune aree verso sud-est riceveranno più neve in questo periodo.

Le previsioni di febbraio spostano nuovamente la principale area nevosa verso nord, insieme alla corrente a getto. Ciò significa vento da ovest e condizioni più miti con meno nevicate del normale sul resto del continente.

Le previsioni sulle nevicate di marzo coprono l’inizio della primavera e mostrano un certo potenziale per un aumento delle nevicate in alcune parti dell’Europa centrale. Tuttavia, per la maggior parte delle altre zone si prevedono nevicate più scarse nell’ultimo mese invernale.

UKMO

Il sistema di previsioni a lungo termine UKMO è sviluppato dal Met Office del Regno Unito, da cui deriva la sigla UKMO. Osservando la media stagionale per l’Europa, possiamo vedere un’altra previsione di nevicate deboli, simile a quella dell’ECMWF. Si prevede che la maggior parte del continente avrà meno nevicate del normale, fatta eccezione per l’estremo nord Europa. L’UKMO tende ad essere meno ottimista sulle nevicate rispetto all’ECMWF.

L’ultima previsione è un po’ più generosa in termini di nevicate, mostrando nevicate migliori rispetto ai dati previsti del mese precedente, su gran parte del continente.

Le previsioni sulle nevicate di dicembre mostrano anomalie negative più marcate, proprio come quelle dell’ECMWF. Questa concordanza tra entrambi i modelli fornisce maggiore fiducia per questo scenario, con un inizio più lento della stagione nevosa.

Le previsioni sulle nevicate di gennaio mostrano un potenziale maggiore in alcune parti dell’Europa centrale, con alcune aree persino superiori alla norma. Questo dimostra che le precipitazioni sono disponibili, ma le temperature probabilmente non sono abbastanza fredde per l’accumulo di neve nelle pianure.

Le previsioni sulle nevicate di febbraio riducono nuovamente il potenziale nevoso su gran parte dell’Europa, ad eccezione delle zone più settentrionali. Una piccola area di nevicate superiori alla norma nelle subalpi occidentali indica un flusso più meridionale sul continente.

Le previsioni sulle nevicate di marzo mostrano forti anomalie negative, che indicano un inizio di primavera più secco e caldo.