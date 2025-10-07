Previsioni Meteo Inverno: i segnali globali indicano una stagione molto fredda in arrivo

Le previsioni analogiche per l’inverno 2025-2026 mostrano un’alta probabilità di un ritorno di un inverno più freddo su alcune parti degli Stati Uniti, del Canada e in parte anche in Europa. Guidato da diversi fattori oceanici e atmosferici, il sistema meteorologico globale sembra allinearsi per il ritorno di una stagione invernale più fredda, come quelle di una volta, si legge in un articolo di Andrej Flis per Severe Weather Europe. Una previsione analogica si ottiene analizzando lo stato attuale del sistema meteorologico globale e individuando diversi anni nei decenni passati con condizioni simili. Si osserva, quindi, come si sono svolti gli inverni di quegli anni e si usano come guida.

Nel suo articolo, Flis ha osservato diversi fattori che, combinati, mostrano somiglianze con diversi inverni rigidi e freddi. Ecco quali sono questi fattori e dove hanno contribuito a diffondere il freddo in passato e come, a quanto sembra, potrebbero farlo di nuovo nell’inverno 2025-2026.

Evento freddo oceanico

Dal punto di vista dell’oceano, abbiamo l’area ENSO, acronimo di “El Niño Southern Oscillation”. Si tratta di una regione dell’Oceano Pacifico che alterna periodicamente fasi calde e fredde. In genere, si verifica un cambiamento di fase circa ogni 1-3 anni. Di seguito è riportata l’ultima anomalia della temperatura oceanica del NOAA CRW, e si può osservare un’ondata di anomalie fredde nell’area tropicale ENSO contrassegnata. Si può osservare che una fase fredda (La Niña) sta iniziando a svilupparsi nelle regioni tropicali, e si prevede che durerà fino all’inverno.

Le previsioni a lungo termine riportate di seguito mostrano le previsioni per la principale regione ENSO. La previsione media di tutti i calcoli rientra nell’area della fase fredda, con un numero elevato di calcoli ben al di sotto del margine di La Niña. Ciò indica che si prevede che un evento La Niña attivo (debole) avrà un impatto sull’inverno 2025-2026, con una rapida inversione prevista per il 2026, spiega Flis.

Il battito cardiaco atmosferico

Il secondo fattore per la prossima stagione autunno/inverno si trova molto più in alto, nella stratosfera. Proprio come negli oceani, anche una parte dell’atmosfera alterna fasi positive e negative. Ma invece delle temperature, osserviamo i venti, o meglio la loro direzione. Questo fenomeno è noto come Oscillazione Quasi-Biennale, o semplicemente QBO. La QBO è una variazione regolare dei venti al di sopra della stratosfera tropicale, che si spostano tra venti orientali e occidentali (zonali). I forti venti nella stratosfera viaggiano in una fascia attorno al pianeta all’equatore. E circa ogni 17 mesi, questi venti cambiano completamente direzione.

Di seguito è riportata l’ultima analisi della NASA, che mostra i forti venti orientali nella stratosfera media sopra l’equatore. Questa è nota come fase QBO orientale (o negativa). Questi cambiamenti da una fase all’altra sono così regolari che la QBO si è guadagnata il soprannome di “battito cardiaco atmosferico”.

Se osserviamo più attentamente gli ultimi 3 anni nel grafico seguente, possiamo vedere meglio come ogni fase discende nel tempo attraverso la stratosfera. Una fase negativa/orientale è stata attiva anche nel 2023-2024. È stata seguita da un’altra fase QBO positiva lo scorso inverno. Attualmente, una nuova fase negativa sostanziale ha preso il sopravvento per l’inverno 2025-2026. L’immagine seguente è tratta da un’analisi della NASA.

Ci sono diverse ragioni per cui e come la QBO può influenzare il clima invernale. Un aspetto molto importante è il Vortice Polare, motivo per cui si monitora principalmente la QBO durante l’avvicinarsi dell’inverno. La QBO è profondamente connessa alla circolazione atmosferica ed è collegata al forzante tropicale complessivo, incluso l’ENSO nell’oceano sottostante. Si potrebbe dire che può anche contribuire alla “comunicazione” tra l’oceano e il Vortice Polare.

Un Vortice Polare debole/alterato può creare un pattern di corrente a getto alterato e una forte risposta meteorologica. Di conseguenza, ha più difficoltà a contenere l’aria fredda, che può fuoriuscire più liberamente dalle regioni polari verso gli Stati Uniti o altre regioni alle medie latitudini.

Quindi, se si desidera un inverno più freddo e nevoso, la soluzione migliore è un Vortice Polare più debole. In natura, un Vortice Polare debole significa essenzialmente una rottura della circolazione atmosferica. E una QBO negativa favorisce un Vortice Polare più debole nella stratosfera.

Alla luce di tutto ciò, Flis ha esaminato alcuni inverni passati che sono stati influenzati sia dall’evento La Niña che da una QBO negativa/orientale nell’atmosfera.

Il fattore invernale del Vortice Polare

Di seguito è riportata un’anomalia del pattern di pressione, ricavata da diversi inverni passati, tutti caratterizzati da un evento La Niña contemporaneamente a una QBO negativa nella stratosfera. Possiamo osservare un’ampia area di bassa pressione sull’area Groenlandia-Canada. È possibile osservare l’area di bassa pressione estendersi fino agli Stati Uniti, favorita da un’anomalia di alta pressione nel Pacifico nordorientale.

In Europa, un’area di alta pressione è indicata sulle regioni settentrionali, che solitamente porta aria orientale più fredda nel continente. È anche possibile notare, osservando gli anni in questa immagine, la presenza di alcuni inverni rigidi. L’anno segna l’ultimo mese dell’inverno, quindi dicembre/febbraio 1984 copre l’inverno 1983/1984, ad esempio.

La mappa seguente mostra l’anomalia di temperatura per gli anni de La Niña/QBO orientale, e riflette molto bene il pattern di pressione sopra. Grazie ai diversi inverni freddi, possiamo osservare un segnale freddo su gran parte degli Stati Uniti settentrionali e centrali, e anche sull’Europa. Questo è esattamente ciò che ci si aspetterebbe di vedere con un pattern di Vortice Polare alterato.

Ciò che solitamente altera il Vortice Polare è un evento di riscaldamento stratosferico (SSW). Storicamente, un inverno con La Niña ha una probabilità del 60-75% di produrre un evento di riscaldamento stratosferico. Ne ha prodotti in passato e anche negli inverni recenti. L’immagine seguente mostra la frequenza tipica degli eventi SSW per mese e per evento ENSO, rivelando che La Niña tende a favorire un Vortice Polare complessivamente più debole.

Si può anche osservare un effetto della QBO orientale, in combinazione con una ridotta estensione del ghiaccio marino, che indebolisce il Vortice Polare. Insieme, questa è una buona combinazione di partenza per una maggiore probabilità di una stagione invernale più fredda.

Di seguito è riportata l’anomalia della temperatura media 0-30 giorni dopo un evento di alterazione del Vortice Polare (SSW). Ciò indica che la maggior parte degli Stati Uniti e le parti settentrionali e centrali dell’Europa sono tipicamente più fredde del normale dopo un evento SSW. Corrisponde anche alle osservazioni di temperatura sopra riportate, confermando il potenziale freddo di questa combinazione.

Da notare che questo non significa che ogni inverno con questa combinazione porterà freddo intenso sugli Stati Uniti o sull’Europa. Ma ci racconta una storia chiara: le probabilità di un inverno più freddo sono maggiori con questa specifica combinazione, afferma Flis.

Il Vortice Polare si sta già formando. Si prevede che si muoverà a un livello insolitamente debole, raggiungendo presto anche un’intensità minima record per questo periodo dell’anno. Questo è un buon punto di partenza che suggerisce anche potenziali problemi futuri per il Vortice Polare, aumentando la probabilità di una successiva alterazione e di un conseguente raffreddamento della superficie, evidenzia Flis, che spiega come “finora possiamo vedere un buon segnale dagli eventi passati e dalle previsioni, che indicano un potenziale crescente per un ritorno di un inverno più freddo nel 2025-2026. Ma come sempre, ci sono molti altri fattori in gioco e il sistema meteorologico globale è tutt’altro che semplice”.

Un altro indicatore di freddo

Nelle previsioni “analogiche”, di solito le anomalie oceaniche globali sono considerate come il “Santo Graal” delle previsioni stagionali. Questo perché gli oceani globali coprono la maggior parte della superficie terrestre e svolgono un ruolo cruciale nel sistema meteorologico globale. Quindi, modelli oceanici simili possono produrre risultati meteorologici simili, almeno in teoria.

Di seguito sono riportate le previsioni NCEP NMME, che mostrano l’anomalia della temperatura oceanica autunno-inverno. Ciò che si può notare è un forte contrasto tra la fredda La Niña ai tropici e il Pacifico settentrionale, molto più caldo. Questa è una combinazione unica, raramente osservata in passato.

Questo ci permette di analizzare il passato recente e trovare anni con condizioni simili. Flis evidenzia quattro stagioni autunnali che, combinate, mostrano un modello di anomalie oceaniche molto simile a quello previsto. Di seguito, potete vedere gli anni compositi, con un’anomalia calda nel Pacifico settentrionale e un debole evento La Niña o tropici freddi-neutri, che assomigliano molto alle previsioni per il 2025-2026 di cui sopra.

Con questi dati, possiamo osservare come si sono sviluppati gli inverni in queste stagioni e dove si è verificata la maggior parte del freddo e delle nevicate, utilizzandoli come ulteriore indicazione “analogica” per l’inverno imminente.

Flis ha creato immagini personalizzate speciali dai dati ERA5 per questi anni. Di seguito è riportata l’analisi della temperatura per gli stessi inverni, in cui si può osservare una grande anomalia di aria fredda sul Nord America. L’aria fredda si diffonde dal Canada verso gli Stati Uniti, poiché si è stabilito un flusso transpolare che porta aria dal circolo polare.

Ma sull’Europa, si può osservare l’anomalia di aria calda, portata dai venti occidentali e meridionali provenienti dalla forte area di bassa pressione sul nord-ovest.

Osservando l’analisi delle nevicate per le stesse stagioni, si può osservare un’ampia diffusione di nevicate superiori alla norma negli Stati Uniti settentrionali, orientali e anche centro-meridionali, e in alcune parti del Canada occidentale e centrale. Ciò è dovuto all’aria fredda proveniente da nord, che porta il livello della neve a basse altitudini e in pianura.

In tutta Europa, il principale potenziale nevoso si riscontra alle quote più elevate e verso nord, dove le temperature sono generalmente sufficientemente basse. Anche nel Regno Unito e in Irlanda si registra una buona copertura di anomalie nevose superiori alla norma, il che fornisce un segnale favorevole per un inverno da normale a buono.

Naturalmente, non è esattamente così che si presenterà ogni stagione invernale con condizioni oceaniche simili. Ma questo ci permette di avere qualche indicazione in più o un’idea di cosa accada di solito in inverno con condizioni simili.

A cosa fare attenzione a ottobre

Le condizioni meteorologiche possono influenzare il Vortice Polare fin dall’inizio, creando un’estesa coltre nevosa sulla Siberia. Diversi studi hanno dimostrato che l’estensione della coltre nevosa a ottobre sulla Siberia indebolisce il Vortice Polare stratosferico in un periodo successivo. La teoria suggerisce che un sistema di alta pressione invernale più forte possa svilupparsi sulla regione a causa della presenza di coltre nevosa. Quindi, questa zona di alta pressione più forte influenza il Vortice Polare, poiché contribuisce a inviare più energia verticale nella stratosfera, interrompendone il flusso.

Un Vortice Polare più debole significa naturalmente una circolazione polare più debole e una maggiore probabilità di irruzioni di aria fredda sugli Stati Uniti e sull’Europa durante l’inverno.

Analizzando i dati passati, Flis ha cercato i 6 anni con la maggiore copertura nevosa e ha effettuato un’analisi degli inverni, a seguito dell’ampia copertura nevosa di ottobre sulla Siberia. Di seguito sono riportate le anomalie di pressione invernale per i 6 inverni successivi alla maggiore estensione nevosa di ottobre. Potete osservare un andamento molto interessante: alta pressione sulle regioni polari e circolazione alterata, tipica di un Vortice Polare indebolito. Le aree di bassa pressione si estendono dagli Stati Uniti orientali fino al Nord Atlantico.

Le anomalie della temperatura per questi inverni sono molto interessanti, con l’aria più fredda che viene rilasciata alle medie latitudini. Possiamo osservare aria fredda su gran parte della metà settentrionale e orientale degli Stati Uniti, in un profondo flusso polare. Aria più fredda era presente anche sull’Europa.

E osservando le ultime previsioni di nevicate dell’ECMWF di seguito, potete vedere l’area di interesse nel riquadro rosso, che mostra un manto nevoso eccezionale per poco più di metà del mese. Nel riquadro blu, potete anche vedere le nevicate tornare nel Canada occidentale e negli Stati Uniti nordoccidentali.

Da tutto ciò, si evince che una maggiore estensione di neve a ottobre può significare un inverno più freddo e più nevicate sugli Stati Uniti e in Europa.

In conclusione, nel suo articolo, Flis ha osservato una combinazione di quattro fattori che hanno contribuito a inverni più freddi in passato e che ora stanno iniziando ad allinearsi nuovamente per la stagione invernale 2025-2026. Ci sono ancora molti altri fattori di media o piccola scala che possono spostare la bilancia nella direzione opposta, ma i fattori principali sembrano promettenti per ora.