Previsioni Meteo, l’Anticiclone delle Azzorre si rinforza e innesca la seconda irruzione di freddo polare: lo scenario

Continua la fase di transizione che sta interessando l’Italia in questi giorni, dopo la prima irruzione di freddo della stagione della scorsa settimana e la seconda in arrivo la prossima. Al Sud Italia oggi le temperature sono tornate a crescere, seppur in modo lento e graduale, dopo la lunga coda del ciclone freddo posizionato sui Balcani che ha mantenuto molto freddo sul medio/basso Adriatico e nel meridione in generale. Il clima rimane fresco, soprattutto nelle ore notturne, in tutto il Paese, anche se al Nord splende il sole e di giorno le temperature superano i +20°C: una assoluta normalità per il periodo, ma con una sensazione molto gradevole per il corpo umano visto il cielo sereno e l’assenza di vento.

Intanto è notevole osservare la mappa con le anomalie termiche della scorsa settimana pubblicata oggi dal NOAA: ha fatto molto freddo in tutta l’Europa centro-orientale, con picchi di 7°C settimanali sotto la media sui Balcani e di 5°C settimanali sotto la media in Italia:

Le prospettive per la prossima settimana rimangono fredde, grazie all’Anticiclone delle Azzorre che continua a dominare il clima europeo. Nei prossimi giorni si rinforzerà sulle isole Britanniche e sul nord Atlantico, innescando la nuova ondata di freddo polare. L’aria fredda, infatti, scenderà verso Sud lungo il bordo orientale dell’Anticiclone, e la prossima settimana – a partire da martedì 14 ottobre – sfonderà anche sul Mediterraneo, colpendo in pieno l’Italia.

Qualche dettaglio in più nel video di seguito:

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: