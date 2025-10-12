Previsioni Meteo Lombardia: al via fase instabile

Da oggi “condizioni meteorologiche debolmente più instabile con possibilità di deboli precipitazioni sulle Prealpi. Sensibile escursione termica con temperature minime in pianura vicino ai 10 gradi e massime intorno ai 20 gradi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.
Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nuvolosità irregolare con ampie schiarite.
Precipitazioni: locali sui rilievi.
Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve calo.
Zero termico: tra 3000 e 3500 metri.
Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli variabili.
Altri fenomeni: nelle ore più fredde possibile formazione di foschie o nebbie sulla pianura.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.