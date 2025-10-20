Previsioni Meteo Lombardia: al via settimana autunnale, 2 perturbazioni in transito

“La settimana appena iniziata presenterà caratteristiche autunnali e un tipo di tempo in prevalenza ciclonico per venti molto umidi dall’Atlantico. Saranno due le principali perturbazioni in transito: la prima tra la giornata di oggi, lunedì 20, e quella di domani, martedì 21, mentre la seconda ci interesserà giovedì 23. Le giornate citate vedranno quindi piogge sparse, ma nel complesso tutto il periodo (fino a giovedì) sarà contraddistinto da nuvolosità estesa e spesso compatta“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

“Da venerdì 24 è attesa una maggiore variabilità con schiarite e annuvolamenti; saranno possibili brevi piogge, ma ad oggi si identifica una probabilità bassa o molto bassa di precipitazioni significative ed estese. Le temperature, nel complesso del periodo, sono previste stazionarie nei valori minimi, mentre i valori massimi tenderanno gradualmente ad aumentare fino a portarsi a valori intorno ai 20°C nel prossimo fine settimana. I venti sono previsti generalmente deboli, in prevalenza orientali fino a domani, in seguito di direzione variabile“, conclude Arpa.

