Previsioni Meteo Lombardia: da domani torna il maltempo

“Sulla Lombardia il tempo è caratterizzato da una blanda instabilità a causa di un marcato flusso occidentale molto umido. La giornata di oggi, martedì 21 ottobre, è caratterizzata da nuvolosità diffusa e precipitazioni generalmente assenti. Domani invece, mercoledì 22 ottobre, la probabilità di precipitazioni sarà maggiore ma le cumulate contenute. L’avvicinamento però di un’area di bassa pressione da nord-ovest porterà ad una breve fase più instabile giovedì 23 con precipitazioni diffuse anche moderate e non escluse localmente forti. Venerdì 24 le condizioni torneranno più stabili e fino a lunedì 27 le precipitazioni saranno deboli o molto deboli concentrate maggiormente sui rilievi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

“Le temperature in questi giorni saranno nella media stagionale con valori massimi in pianura intorno ai 16°C; giovedì 23 è previsto un calo associato alla perturbazione mentre nel weekend ci sarà un aumento dei valori che si avvicineranno ai 20°C. I venti saranno generalmente deboli o molto deboli variabili, con l’eccezione di giovedì 23 che vedrà un diffuso rinforzo della ventilazione da ovest in pianura e non è da escludere che i valori possano superare i 15 m/s. Venerdì 24 i venti si attenueranno ma manterranno una direzione marcatamente occidentale. Da sabato e fino a lunedì i venti saranno deboli o molto deboli variabili con locali rinforzi“, conclude Arpa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.