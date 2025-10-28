Previsioni Meteo Lombardia: da domani torna la pioggia

“La giornata di oggi, martedì 28, sarà caratterizzata dal cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Le temperature massime si alzeranno fino a sfiorare o in un qualche caso raggiungere i 18-20°C. Confermato il cambio di circolazione atmosferica da mercoledì 29, che vedrà il ritorno di correnti umide atlantiche e la ripresa delle piogge, seppur deboli, su buona parte della regione dal pomeriggio. Il successivo periodo, compreso tra giovedì 30 e domenica 2 novembre, sarà caratterizzato da un cielo spesso molto nuvoloso o coperto e da piogge a più riprese, seppur in prevalenza di debole intensità. La neve cadrà solo oltre i 2500 metri“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

“Le temperature minime sono attese in aumento, le massime si attesteranno in pianura tra 14-18 °C, generalmente vicine alle medie del periodo. Inizio della nuova settimana con molta variabilità e possibilità di precipitazioni. Temperature stazionarie o in lieve calo“, conclude Arpa.

