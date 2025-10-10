Previsioni Meteo Lombardia: da domenica torna l’instabilità

“Un campo di alta pressione si espande sull’Atlantico e verso l’Europa occidentale a determinare tempo stabile sulla Lombardia, con spazio per il sole ma anche nubi basse e foschie dense in pianura nelle ore più fredde della giornata. Da domenica sono previste condizioni meteorologiche debolmente più instabile con possibilità di deboli precipitazioni sulle Prealpi. Sensibile escursione termica con temperature minime in pianura vicino ai 10 gradi e massime intorno ai 20 gradi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta in montagna sereno al mattino, addensamenti irregolari nella seconda parte della giornata, in pianura nubi basse nella notte in dissolvimento dal mattino.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime stazionarie. In pianura minime tra 9 e 14 °C, massime tra 20 e 23 °C.

Zero termico: circa a 3700 metri.

Venti: in pianura deboli orientali; in montagna di direzione variabile, a regime di brezza nelle valli.

Altri fenomeni: nelle ore più fredde possibile formazione di foschie o nebbie sulla pianura.

