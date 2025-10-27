Previsioni Meteo Lombardia: da mercoledì torna il maltempo

“L’inizio di questa settimana sarà stabile e in prevalenza soleggiato per venti asciutti da nord-ovest, con solo le Alpi di confine ad assistere ad annuvolamenti e deboli precipitazioni nella giornata di lunedì 27. Martedì 28 prevalenza di sole con temporanei passaggi di nuvolosità alta a occupare il cielo. La circolazione atmosferica cambierà da mercoledì 29 con il ritorno di correnti umide atlantiche, che apporteranno con moderata probabilità precipitazioni a più riprese fino a venerdì 31. In questo contesto le temperature minime prima dell’alba sono previste in progressivo aumento, mentre i valori massimi sono attesi in aumento martedì, salvo poi calare da mercoledì per il ritorno di nubi e precipitazioni“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

“Per sabato 1 e domenica 2 novembre ad oggi indichiamo condizioni di variabilità con bassa probabilità di precipitazioni nella giornata di sabato, moderata domenica, ma con elevata incertezza previsionale che necessita di ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni“, concludono gli esperti Arpa.

