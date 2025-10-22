Previsioni Meteo Lombardia: domani piogge diffuse, “attenzione al vento forte”

“Tempo instabile sulla Lombardia a causa della presenza di un flusso occidentale in quota che apporta umidità sulla regione. Mercoledì 22 ottobre previste precipitazioni per lo più molto deboli sparse e nuvolosità diffusa mentre giovedì 23 l’avvicinamento di una saccatura da nord-ovest comporta la leggera flessione dei flussi in quota e l’apporto di aria più fredda che determinano una giornata più marcatamente instabile, con precipitazioni diffuse e insistenti sul nord-est. L’evento più significativo della giornata sarà però il rinforzo dei venti le cui raffiche non è da escludere possano essere anche localmente forti e molto forti“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

“Venerdì 24 invece le condizioni torneranno in una fase più stabile fino a martedì 27 con precipitazioni poco probabili contrate maggiormente sui rilievi. Le temperature in questi giorni oscilleranno intorno ai valori medi stagionali con un calo nelle giornate di giovedì 23 e sabato 25“, conclude Arpa regionale.

