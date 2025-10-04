Previsioni Meteo Lombardia: domani veloce peggioramento

Domani “una veloce onda depressionaria dall’Europa Centrale raggiungerà la regione con locali e veloci precipitazioni, prima di un rapido miglioramento già dalla mattinata. In questa fase le temperature risulteranno in generale aumento, inoltre, è previsto un rinforzo dei venti settentrionali sulle Alpi. La nuova settimana si aprirà all’insegna del sole con un nuovo calo delle temperature minime, ma massime in ulteriore lieve aumento“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo annuvolamenti diffusi tra notte e mattino, con tendenza a veloci schiarite; cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio con locali annuvolamenti più intensi sui settori orientali.

Precipitazioni: probabili tra notte e primo mattino sulle province orientali, assenti nel pomeriggio eccetto isolati piovaschi a ridosso delle Prealpi. Neve oltre 1700 metri.

Temperature: in pianura minime e massime generalmente stazionarie o in aumento. Minime intorno ai 11 °C, massime intorno ai 20 °C.

Zero termico: in forte calo fino a raggiungere i 1800-2300 metri.

Venti: in pianura da deboli a moderati variabili, in montagna moderati settentrionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.