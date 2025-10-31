Previsioni Meteo Lombardia: domenica “piogge diffuse e localmente intense”

“Le prossime giornate, da oggi venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, saranno caratterizzate da un cielo spesso grigio a causa di un tipo di tempo da ovest con caratteristiche cicloniche, ossia con l’afflusso di aria molto umida a tutte le quote. Tra oggi e domani molte nubi ma solo deboli pioviggini, domenica transiterà una moderata perturbazione atlantica con piogge diffuse e localmente intense. Neve oltre i 2000 metri, in calo in serata sin verso i 1800 metri sull’Alta Valtellina. Nella fase appena descritta le temperature saranno stazionarie, con minime oltre le medie climatiche del periodo e massime complessivamente nella norma“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

“Tra lunedì 3 e martedì 4 si aprirà una fase di tempo più stabile grazie a correnti asciutte settentrionali; ci aspettiamo un cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, seppur con l’insidia delle nebbie mattutine sulla pianura. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie. Tra mercoledì 5 e venerdì 7, infine, è attesa una maggiore variabilità in un contesto, comunque, ad oggi, di bassa o molto bassa probabilità di precipitazioni“, concludono gli esperti Arpa.

