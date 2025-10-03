Previsioni Meteo Lombardia: domenica veloce peggioramento

“Sulla Lombardia correnti da nordovest apportano condizioni meteorologiche stabili con ampie schiarite e generalmente assenza di precipitazione fino a sabato sera. Domenica una veloce onda depressionaria dall’Europa Centrale raggiungerà la regione con locali e veloci precipitazioni, prima di un rapido miglioramento già dalla mattinata. In questa fase le temperature risulteranno in generale aumento, inoltre, è previsto un rinforzo dei venti settentrionali sulle Alpi. La nuova settimana si aprirà all’insegna del sole con un nuovo calo delle temperature minime, ma massime in ulteriore lieve aumento“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo poco nuvoloso con locali annuvolamenti nella prima parte del giorno, veloce aumento delle nubi dal pomeriggio fino a cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: possibili su Alpi e Prealpi, in prevalenza deboli.

Temperature: minime e massime in aumento. Valori minimi in pianura tra 8 e 11 °C, massimi tra 16 e 21 °C.

Zero termico: in temporaneo ma forte aumento fin verso i 4200 metri.

Venti: in prevalenza deboli o molto deboli variabili, rinforzi da sud sulle creste.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.