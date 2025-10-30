Previsioni Meteo Lombardia: “fine settimana grigio, attenzione domenica”

“La giornata di oggi, giovedì 30 ottobre, vedrà completarsi il passaggio della perturbazione atlantica che ha portato piogge anche moderate nelle ultime ore. Ci aspettiamo residue precipitazioni sulla pianura orientale e sull’Appennino, mentre sulle Alpi si faranno spazio ampi spazi soleggiati. Venerdì 31 prevalenza di nubi su pianura e Prealpi, ampie schiarite sulle Alpi; possibili deboli piogge o pioviggini tra Appennino e bassa pianura. Possibili nebbie al mattino sulla pianura orientale“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale, pubblicato nell’aggiornamento di oggi giovedì 30 ottobre 2025.

“Il fine settimana sarà nel complesso grigio per il transito di una nuova perturbazione, che soprattutto domenica 2 porterà piogge diffuse e localmente intense. Quota neve in calo nel corso della serata sulle Alpi sin verso i 1800-2000 metri. Tra lunedì 3 e martedì 4 netto miglioramento con più sole sull’intero territorio; in questa fase le temperature minime sono attese in calo, stazionarie le massime. Ritorno alla variabilità da mercoledì 5 ma in un contesto di probabilità bassa o molto bassa di precipitazioni. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione“, concludono gli esperti Arpa.

