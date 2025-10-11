Previsioni Meteo Lombardia: maggiore instabilità da domani

Da domani “sono previste condizioni meteorologiche debolmente più instabile con possibilità di deboli precipitazioni sulle Prealpi. Sensibile escursione termica con temperature minime in pianura vicino ai 10 gradi e massime intorno ai 20 gradi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nella notte e fino alle prime ore del mattino nubi basse sparse su pianura e parte della fascia prealpina, sereno sui rilievi alpini e Appennino; nel pomeriggio schiarite diffuse fino a sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: generalmente assenti, non si escludono isolati piovaschi sulle Prealpi.

Temperature: minime e massime generalmente stazionarie. In pianura minime intorno ai 12 °C, massime intorno ai 21 °C.

Zero termico: circa a 3500 metri.

Venti: in pianura deboli variabili o calmi, in montagna deboli a regime di brezza.

Altri fenomeni: nella notte e nella prima mattinata possibili banchi di nebbia sulla pianura.

