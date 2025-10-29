Previsioni Meteo Lombardia: maltempo nel 1° weekend di novembre

“Nubi in aumento in questo mercoledì 29 ottobre, a causa dell’avvicinamento di una moderata perturbazione atlantica. Dal pomeriggio sono attese anche le prime deboli piogge, soprattutto sui settori occidentali e a ridosso delle Prealpi. Giovedì 30 cielo in prevalenza molto nuvoloso con piogge concentrate nella prima parte del giorno, a seguire avremo un venerdì 31 con prevalenza di nubi e qualche schiarita“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale, pubblicato nell’aggiornamento di oggi mercoledì 29 ottobre 2025.

“Tra sabato 1 e domenica 2 novembre il tempo tornerà a peggiorare progressivamente per un nuovo sistema perturbato dall’Atlantico, con piogge più diffuse e intense nella giornata di domenica, mentre la neve cadrà generalmente oltre i 2200-2500 metri. In tutta questa fase le temperature sono previste stazionarie e nel complesso di poco oltre le medie climatiche del periodo. La nuova settimana inizierà con un netto miglioramento e più sole; probabile un rinforzo del vento da nord su Alpi e Prealpi. Temperature minime in calo e massime in possibile lieve aumento”, conclude Arpa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.