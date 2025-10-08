Previsioni Meteo Lombardia: nebbia e foschia in pianura

“Tra la serata di oggi e la giornata di domani rapido transito di una debole onda depressionaria dal centro Europa, con avvezione di masse d’aria più fresche e deboli piogge limitate alle Retiche orientali. Per i successivi giorni la formazione e il consolidamento di una ampia area di alta pressione atlantica determinerà condizioni stabili e prevalentemente soleggiate sebbene caratterizzate da possibili foschie diffuse o nebbie sulla pianura nelle ore più fredde della giornata“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta velature diffuse in transito e dissolvimento nella notte, al mattino addensamenti sui rilievi più consistenti sulla parte centro orientale, persistenti sparsi nel pomeriggio, in pianura poco nuvoloso.

Precipitazioni: possibili deboli sui rilievi alpini e parte prealpini orientali tra tarda mattinata e primo pomeriggio.

Temperature: minime in lieve rialzo, massime stazionarie. In pianura minime tra 11 e 14 °C, massime tra 18 e 22 °C.

Zero termico: in lieve calo a circa 3400 metri metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna deboli a tratti da nord.

Altri fenomeni: possibili foschie o locali nebbie sulla fascia di pianura, non escluse nella aree di fondovalle.

