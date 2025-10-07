Previsioni Meteo Lombardia: nubi e rischio piogge giovedì

“Un’alta pressione sull’Europa sudoccidentale influenza le condizioni meteorologiche sulla Lombardia con giornate soleggiate fino a giovedì 9 quando è attesa una maggiore nuvolosità e, sui settori nordorientali, possibili precipitazioni per una ampia saccatura Nord Atlantica in lento spostamento verso sud. Nel fine settimana è possibile tempo di nuovo più stabile grazie ad un centro di alta pressione a nordovest dell’Italia. Probabilmente molto spazio per il sole e sulla bassa pianura isolati banchi di nebbia in diradamento in mattinata. Domenica 12 non si escludono locali precipitazioni sulle Alpi per un fronte freddo in avvicinamento da nord“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno, salvo locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi. In serata generale aumento della nuvolosità a partire da ovest.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime generalmente in aumento e massime stazionarie. In pianura minime tra 7 e 13 °C, massime tra 19 e 22 °C.

Zero termico: tra 3600 e 4100 metri.

Venti: deboli o molto deboli di direzione variabile.

Altri fenomeni: sulla bassa pianura possibili banchi di nebbia nella notte e prima mattinata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.