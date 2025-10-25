Previsioni Meteo Lombardia: nuova ondata di maltempo all’orizzonte

Oggi attesi “fenomeni sparsi sui rilievi” della Lombardia, “con possibilità anche di nevicate al di sotto dei 2000 metri“. La ventilazione sarà “debole o moderata e si rinforzerà” a causa di “vento a carattere favonico sul nord-ovest”: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “La settimana prossima vedrà nei suoi primi giorni una probabilità di precipitazioni sempre sui rilievi, ma da martedì 28 un’espansione anticiclonica da sud-ovest renderà le condizioni più stabili. Mercoledì 29 invece il flusso in quota assumerà curvatura ciclonica e si attende una nuova ondata di precipitazioni, seppur deboli. Le temperature in questi giorni si manterranno nella media stagionale con qualche oscillazione al di sopra ed al di sotto”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.