Previsioni Meteo Lombardia: “nuova ondata di precipitazioni” in arrivo

Settimana alle porte con probabilità di precipitazioni sui rilievi, “ma da martedì 28 un’espansione anticiclonica da sud-ovest renderà le condizioni più stabili. Mercoledì 29 invece il flusso in quota assumerà curvatura ciclonica e si attende una nuova ondata di precipitazioni, seppur deboli. Le temperature in questi giorni si manterranno nella media stagionale con qualche oscillazione al di sopra ed al di sotto“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
