Previsioni Meteo Lombardia: nuovo calo delle temperature minime

“La nuova settimana si aprirà all’insegna del sole con un nuovo calo delle temperature minime, ma massime in ulteriore lieve aumento“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o poco nuvoloso.
Precipitazioni: assenti, salvo isolati piovaschi sulle Alpi. Neve oltre 1700 metri.
Temperature: minime in calo, massime generalmente in aumento.
Zero termico: in risalita da sudovest fino a 3100metri.
Venti: in prevalenza deboli o molto deboli variabili, rinforzi da nord sulle Alpi.
