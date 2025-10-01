Previsioni Meteo Lombardia: oggi deboli piogge, poi instabilità nel weekend

“Una vasta area depressionaria sull’Europa orientale condizionerà il tempo sulla Lombardia. Oggi flussi nord orientali più umidi causeranno deboli precipitazioni sulla pianura centro orientale, poi la rotazione dei flussi più secchi da nord ovest garantirà tempo stabile fino a sabato, quando l’avvicinamento di una saccatura con nucleo freddo da nord porterà una temporanea fase di instabilità tra sabato e domenica, con possibilità di precipitazioni sparse. Da lunedì progressiva rimonta dell’alta pressione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta ciel sereno o poco nuvoloso, solvi locali addensamenti su Prealpi.

Precipitazioni: deboli o molto deboli su Prealpi centro orientali, in esaurimento in serata.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra 9 e 13 °C, massime tra 17 e 19°C.

Zero termico: intorno a 2000 metri, in rialzo a partire dai settori occidentali fino a 2700 metri in serata.

Venti: deboli o molto deboli variabili; raffiche sulle creste di confine.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.