Previsioni Meteo Lombardia: oggi piogge “diffuse e insistenti” su tutta la regione

“L’avvicinamento di un fronte freddo da ovest e la generazione di un minimo barico a sud-ovest in movimento sulla regione determinano per la giornata di oggi, giovedì 23, condizioni marcatamente instabili con precipitazioni diffuse e insistenti su tutta la regione fino al pomeriggio. L’evento più significativo della giornata sarà però il rinforzo dei venti le cui raffiche non è da escludere possano essere anche localmente forti e molto forti“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

“Venerdì 24 invece le condizioni torneranno in una fase più stabile che verrà rinforzata da un’espansione anticiclonica dal pomeriggio di lunedì 27. Le temperature saranno leggermente al di sotto della media stagionale ma a partire dall’inizio della settimana prossima tenderanno ad aumentare“, conclude Arpa.

