Previsioni Meteo Lombardia: peggioramento con piogge diffuse all’orizzonte

“Fino a sabato l’Italia Settentrionale si troverà ai margini di una circolazione depressionaria in discesa dai paesi scandinavi verso l’Europa Orientale, rimanendo ben lontana dalle aree meteorologicamente più attive. Temporaneo aumento della pressione nel corso di domenica, poi da lunedì probabile avvicinamento di un sistema depressionario proveniente dall’Atlantico. Fino a domenica nuvolosità generalmente più abbondante sui rilievi prealpini lombardi rispetto alla pianura, dove la copertura nuvolosa diminuirà gradualmente tra mercoledì e giovedì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.
“Possibili formazioni di locali nebbie o foschie sulla pianura nelle ore più fredde delle giornate fino a domenica. Da martedì atteso un peggioramento del tempo, con piogge diffuse. Temperature stazionarie fino al fine settimana, poi in temporaneo calo. Ventilazione generalmente debole, che in pianura assumerà una direzione orientale o variabile“, conclude Arpa.
