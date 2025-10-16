Previsioni Meteo Lombardia: piogge diffuse all’orizzonte

“Da giovedì 16 a sabato 18 l’Italia Settentrionale si troverà sul bordo meno attivo di un sistema depressionario in discesa dai paesi scandinavi verso l’Europa Orientale, con effetti molto blandi sulle condizioni meteorologiche sulla Lombardia, che si riassumeranno in una nuvolosità variabile, più abbondante sui rilievi prealpini, e con saltuaria comparsa di isolati banchi di nebbia e foschia in pianura nelle ore più fredde delle giornate. Al temporaneo aumento della pressione domenica 19 corrisponderà un aumento della copertura nuvolosa, associata ad un fronte caldo che tra lunedì 20 e martedì 21 causerà deboli precipitazioni diffuse“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

“Temperature stazionarie fino al fine settimana, poi in temporaneo calo. Ventilazione generalmente debole, che in pianura assumerà una direzione orientale o variabile“, conclude Arpa.

