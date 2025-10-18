Previsioni Meteo Lombardia: piogge diffuse in arrivo

Da domani “la pressione comincerà a calare sotto l’influenza di un’area depressionaria in moto dall’Oceano Atlantico verso il Mare del Nord. Un fronte caldo ad essa associato, in transito anche sulla Lombardia, causerà precipitazioni deboli diffuse tra lunedì 20 e martedì 21. Molte nubi attese per mercoledì 22, ma bassa probabilità di precipitazioni. Temperature in calo fino a lunedì 20, in successiva ripresa. Ventilazione generalmente debole, che in pianura assumerà una direzione orientale o variabile“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.