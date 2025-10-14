Previsioni Meteo Lombardia: piovaschi sulle aree prealpine nelle ore pomeridiane

“L’Italia Settentrionale si trova lontano dai principali attori meteorologici, ovvero un sistema di alta pressione sulle Isole Britanniche e due sistemi depressionari in transito sui paesi scandinavi. Condizioni di nuvolosità variabile, maggiormente abbondante sui rilievi, mentre sulla pianura questa sarà prevalente nelle ore serali e notturne e tendente a dissiparsi durante le ore diurne, lasciando spazi ad ampie schiarite. Possibili deboli piovaschi sulle aree prealpine nelle ore pomeridiane fino a giovedì 16, meno probabili a seguire“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

“Per tutta la settimana possibili formazioni di foschie e nebbie a banchi nelle ore più fredde in pianura. Temperature sostanzialmente stazionarie o in calo a partire dal fine settimana, in linea con i valori tipici del periodo. Ventilazione generalmente debole, che in pianura assumerà una direzione orientale o variabile“, conclude Arpa.

