Previsioni Meteo Lombardia: pressione in calo da domenica

“Graduale aumento della pressione sulla Lombardia fino a domenica 19, con tempo stabile e ampio spazio per il sole tra venerdì 17 e sabato 18 sulla pianura nel fine settimana, sebbene nelle ore più fredde possano comparire temporanei e locali addensamenti di nebbia e foschia; in montagna, generalmente, maggiore copertura nuvolosa. Da domenica la pressione comincerà a calare sotto l’influenza di un’area depressionaria in moto dall’Oceano Atlantico verso il Mare del Nord. Un fronte caldo ad essa associato, in transito anche sulla Lombardia, causerà precipitazioni deboli diffuse tra lunedì 20 e martedì 21“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

“Molte nubi attese per mercoledì 22, ma bassa probabilità di precipitazioni. Temperature in calo fino a lunedì 20, in successiva ripresa. Ventilazione generalmente debole, che in pianura assumerà una direzione orientale o variabile“, conclude Arpa.

