Previsioni Meteo Lombardia: stabilità e forte escursione termica

“Sulla Lombardia ci aspetta una situazione meteorologica via via più stabile grazie ad un’alta pressione sull’Europa sudoccidentale. Correnti asciutte settentrionali portano giornate soleggiate e aria fresca con forte escursione termica, e forti raffiche di vento sulle creste alpine. Giovedì e venerdì è attesa una maggiore nuvolosità per una ampia saccatura Nord Atlantica in lento spostamento verso sud, e possibili precipitazioni soprattutto sui settori nordorientali“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno con nubi alte passeggere.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in aumento. In pianura minime tra 6 e 11 °C, massime tra 19 e 24 °C.

Zero termico: tra 2500 e 3000 metri, in risalita da ovest fino a 4000 metri in serata.

Venti: deboli o molto deboli variabili, sulle creste alpine prevalentemente da nord con forti raffiche fino a sera.

