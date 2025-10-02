Previsioni Meteo Lombardia: veloce fase di maltempo nel weekend

“Venti asciutti nord-orientali apportano condizioni meteorologiche stabili con prevalenza di sole e cielo terso. Fino a domani, venerdì 3 ottobre, non ci sarà alcun cambiamento significativo, le mattinate continueranno ad essere molto fresche, mentre di giorno si potranno toccare i 17-18°C. Sabato 4 un veloce onda depressionaria transiterà sull’Europa Centrale, e con buona probabilità raggiungerà anche la Lombardia nella successiva nottata con locali e veloci precipitazioni, prima di un rapido miglioramento già dalla mattinata di domenica. In questa fase le temperature risulteranno in generale aumento, inoltre, è previsto un rinforzo dei venti settentrionali sulle Alpi. La nuova settimana si aprirà all’insegna del sole con un nuovo calo delle temperature minime“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o poco nuvoloso nella prima parte del giorno, annuvolamenti diffusi dal pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie. Valori minimi in pianura tra 7-12 °C, massimi tra 16-20 °C.

Zero termico: tra 2600 e 3000 metri.

Venti: deboli o molto deboli variabili, nelle valli a regime di debole brezza.

