Previsioni Meteo, scenari glaciali per Ottobre: altre due irruzioni artiche a metà mese! Mappe impressionanti

L’inizio freddissimo di questo mese di Ottobre in Italia e in gran parte d’Europa potrebbe non rimanere un caso isolato, bensì soltanto l’inizio di una fase meteo-climatica dai connotati clamorosi per il Vecchio Continente e il Mediterraneo, a maggior ragione in tempi di riscaldamento globale. Dopo un trimestre molto fresco (luglio-agosto-settembre), infatti, ottobre è iniziato con un anticipo d’inverno: le temperature sono piombate oltre 15°C sotto le medie del periodo nei Balcani, dove sono stati stravolti tutti i record storici di neve precoce e di freddo stagionale.

Anche sull’Italia il freddo ha fatto sul serio negli ultimi tre giorni con anomalie importanti, fino a 10°C sotto le medie del periodo nelle Regioni Adriatiche e al Sud, con nevicate da record sull’Appennino e forte maltempo in Puglia, Calabria e Sicilia dove ci sono state tre vittime per il maltempo a Ostuni, Reggio Calabria e Favara.

Previsioni Meteo: le ultime novità dai modelli

Le ultime novità dai modelli meteorologici sono davvero impressionanti: gli aggiornamenti del centro di calcolo europeo ECMWF, il più affidabile in assoluto a medio e lungo termine, dipinge scenari glaciali per il prosieguo del mese di Ottobre in Europa, e anche in Italia. Già nel prossimo weekend, sabato 11 e domenica 12 ottobre, potrebbe arrivare una seconda irruzione di freddo polare proveniente dalla penisola Scandinava, lungo il bordo orientale di un altro Anticiclone delle Azzorre in risalita sulle isole Britanniche. Le temperature tornerebbero tipicamente invernali in tutti i settori centro-orientali del continente europeo, con un coinvolgimento diretto dell’Italia, ancora una volta in prevalenza nelle Regioni Adriatiche e al Sud.

I modelli prospettano poi un’ulteriore ondata di freddo tra 17 e 18 ottobre, proveniente stavolta direttamente dal Circolo Polare Artico sempre sul corridoio centro-orientale dell’Europa e del Mediterraneo. Ne parleremo in modo ulteriormente approfondito nei prossimi aggiornamenti di MeteoWeb. Intanto, un approfondimento specifico nel video di oggi sul nostro canale Youtube:

