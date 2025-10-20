Previsioni Meteo Toscana: al via rovesci e temporali, le zone più colpite

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi da nuvoloso a molto nuvoloso. Piogge fin dal mattino sulle province di Massa Carrara e Lucca, tendenti ad intensificarsi nel corso del pomeriggio; possibili temporali in serata tra Lunigiana e alta Garfagnana. Altrove fenomeni assenti o sporadici.

Venti: di Ostro; in rinforzo e rotazione a Scirocco in serata.

Mari: da poco mossi a mossi.

Temperature: massime in calo, in particolare sulle province settentrionali (in lieve rialzo in montagna).

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, localmente a carattere di rovescio o temporale, più abbondanti sulle province centro-settentrionali. Fenomeni in attenuazione in serata a partire da ovest.

Venti: moderati meridionali, tendenti a disporsi a ovest, sud-ovest.

Mari: in prevalenza molto mossi.

Temperature: in ulteriore aumento nei valori minimi e in quota, in lieve calo sulle province centro-meridionali.

Mercoledì 22 marcata instabilità sulle province settentrionali con temporali sulle zone nord occidentali; variabile altrove con bassa probabilità di precipitazioni.

Venti: da sud/sud-ovest, in prevalenza moderati.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: in aumento.

Giovedì 23 nuvolosità irregolare con rovesci sulle zone nord occidentali.

Venti: forti occidentali.

Mari: fino ad agitati a nord dell’Elba.

Temperature: in ulteriore lieve aumento.

