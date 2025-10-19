Previsioni Meteo Toscana: da domani torna il maltempo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso. Aumento della nuvolosità di tipo alto dal pomeriggio a partire dalle zone settentrionali.
Venti: deboli variabili.
Mari: calmi o poco mossi.
Temperature: massime stazionarie o in lieve calo in pianura.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso graduale aumento della nuvolosità a partire da ovest, nord-ovest con piogge di debole-moderata intensità sulle province di Massa-Carrara e Lucca, in estensione in serata alle altre zone occidentali della regione.
Venti: di Ostro; in rinforzo e rotazione a Scirocco in serata.
Mari: inizialmente poco mossi; mossi in serata.
Temperature: minime in lieve aumento, massime in calo.
Martedì 21 molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, localmente a carattere di rovescio o temporale, più abbondanti sulle province di MS, LU, LI, PI, PT, PO.
Venti: moderati-forti di Ostro sull’Arcipelago, sulla costa e sui rilievi.
Mari: in prevalenza molto mossi.
Temperature: minime in ulteriore aumento, massime in calo sulle zone centro-meridionali.
Mercoledì 22 variabile con rovesci o brevi temporali più probabili inizialmente a ridosso della costa centro-settentrionale, in seguito nelle zone interne. Tendenza da confermare.
Venti: da sud/sud-ovest, in prevalenza moderati.
Mari: mossi.
Temperature: stazionarie.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.