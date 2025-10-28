Previsioni Meteo Toscana: da domani torna la pioggia

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso.

Venti: deboli in prevalenza meridionali.

Mari: mossi o molto mossi in attenuazione.

Temperature: in aumento, sia nei valori massimi che in quelli minimi.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani nubi in aumento con piogge sparse già dal mattino su Lunigiana e Garfagnana. Dal pomeriggio piogge anche su arcipelago e zone occidentali in genere.

Venti: deboli di Scirocco in rinforzo in serata su costa e Arcipelago.

Mari: tra poco mossi e mossi con moto ondoso in aumento.

Temperature: quasi stazionarie.

Giovedì 30 molto nuvoloso con frequenti piogge. Possibili rovesci e temporali, in particolare sulle zone costiere e occidentali in genere.

Venti: moderati di Scirocco con rinforzi su Arcipelago e litorale, deboli altrove.

Mari: mossi, tendenti a molto mossi sui settori meridionali.

Temperature: in aumento le minime, stazionarie o in lieve calo le massime.

Venerdì 31 molto nuvoloso nella prima parte della giornata con piogge diffuse, maggior variabilità nel pomeriggio.

Venti: moderati di Scirocco sulla costa e in Arcipelago.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve aumento le minime.

