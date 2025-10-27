Previsioni Meteo Toscana: da mercoledì torna la pioggia

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso in mattinata. Tendenza a temporaneo aumento della nuvolosità nel pomeriggio.

Venti: da moderati a forti da O-SO a nord dell’Elba.

Mari: mossi o molto mossi, fino ad agitati in serata sul settore settentrionale.

Temperature: massime in lieve calo sulle zone interne.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo parzialmente nuvoloso.

Venti: deboli in prevalenza meridionali.

Mari: mossi o molto mossi in attenuazione.

Temperature: in aumento più sensibile sulle minime.

Martedì 28 parzialmente nuvoloso.

Venti: deboli in prevalenza meridionali.

Mari: mossi o molto mossi in attenuazione.

Temperature: in aumento più sensibile sulle minime.

Mercoledì 29 nubi in aumento con piogge sparse già dal mattino su Lunigiana e Garfagnana. Dal tardo pomeriggio qualche debole pioggia anche sul litorale meridionale.

Venti: deboli di Scirocco in rinforzo in serata su costa e Arcipelago.

Mari: tra poco mossi e mossi con moto ondoso in aumento.

Temperature: quasi stazionarie.

Giovedì 30 molto nuvoloso o coperto con precipitazioni ad iniziare dalle zone di nord ovest, ma in estensione alle restanti zone settentrionali e occidentali della regione. Fenomeni meno frequenti sulle zone interne orientali. Possibili temporali, più probabili sulle zone costiere.

Venti: moderati di Scirocco con rinforzi su Arcipelago e litorale, deboli altrove.

Mari: mossi, tendenti a molto mossi sui settori meridionali.

Temperature: in aumento le minime, stazionarie o in lieve calo le massime.

