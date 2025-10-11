Previsioni Meteo Toscana: domani punte di +25°C

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli orientali.
Mari: poco mosso.
Temperature: quasi stazionarie.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani cielo sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli meridionali sulla costa e variabili nell’interno.
Mari: poco mossi
Temperature: quasi stazionarie o in ulteriore lieve calo le massime sulle zone più occidentali, con punte di 23-25°C, ma ancora 2-3°C sopra la norma.
Lunedì 13 sereno o poco nuvoloso con locali nubi basse e banchi di nebbia nelle prime ore del mattino.
Venti: deboli di Scirocco lungo la costa.
Mari: poco mossi.
Temperature: in lieve calo le massime sulle zone settentrionali con punte di 22-24°C.
Martedì 14 sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti in Appennino. Possibile formazione di nebbia durante la notte e le prime ore del mattino.
Venti: deboli da est nord-est.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie.
