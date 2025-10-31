Previsioni Meteo Toscana: domenica 2 novembre torna il maltempo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso o molto nuvoloso con residue e isolate piogge in mattinata, in particolare sulle zone occidentali. Miglioramento con attenuazione della nuvolosità nel pomeriggio.

Venti: deboli di Scirocco sulla costa e in Arcipelago con rinforzi in mattinata, tendenti a provenire da est.

Mari: fino a mossi.

Temperature: in aumento.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani nuvolosità variabile con nubi basse mattutine seguite da schiarite anche ampie; nel corso del pomeriggio e in serata nubi in nuovo aumento a partire da nord-ovest.

Venti: deboli o al più moderati meridionali.

Mari: poco mossi o al più mossi al largo.

Temperature: minime in calo e massime quasi stazionarie attorno a 20-22 gradi di massima.

Domenica 2 novembre nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse al mattino sulle zone di nord ovest, dal pomeriggio anche sulle zone interne.

Venti: inizialmente deboli-moderati di Scirocco in rinforzo e rotazione a Libeccio nel pomeriggio.

Mari: mossi, fino a molto mosso il Ligure nel pomeriggio.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Lunedì 3 novembre miglioramento con residue piogge al mattino e ampi rasserenamenti nel pomeriggio.

Venti: deboli o a tratti moderati in prevalenza nord orientali.

Mari: molto mosso il Ligure al mattino, in attenuazione nel pomeriggio.

Temperature: stazionarie o in locale calo le minime.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.