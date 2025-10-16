Previsioni Meteo Toscana: locali addensamenti sull’Appennino

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti sull’Appennino.
Venti: deboli o moderati nord orientali.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie o in lieve calo.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli da nord-est con rinforzi.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie.
Sabato 18 sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli orientali.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime in calo, massime stazionarie.
Domenica 19 sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie o in lieve aumento.
