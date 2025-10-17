Previsioni Meteo Toscana: lunedì torna la pioggia, ecco dove

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli da nord-est con rinforzi sulla costa grossetana e sull’Arcipelago.

Mari: poco mossi o localmente mossi a largo.

Temperature: stazionarie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli orientali in mattinata, da nord-ovest sulla costa nel pomeriggio.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

Domenica 19 sereno o poco nuvoloso in mattinata, velato dal pomeriggio. Possibile formazione di locali banchi di nebbia nei fondovalle e nelle pianure nelle prime ore del mattino.

Venti: deboli variabili. Di Maestrale sulla costa grossetana nel pomeriggio.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le massime.

Lunedì 20 graduale aumento della nuvolosità a partire dalla costa con piogge sulle zone nord-occidentali (province di Massa-Carrara e Lucca)

Venti: di Scirocco in rinforzo.

Mari: da poco mossi a mossi in serata.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.

