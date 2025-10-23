Previsioni Meteo Toscana: nel pomeriggio piogge e temporali in gran parte della regione

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio sulle zone settentrionali. Nel pomeriggio piogge e temporali su gran parte della regione. Rapido miglioramento in serata.

Venti: inizialmente da sud, ma in rotazione a sud-ovest, ovest, ed in rinforzo, dal pomeriggio. Burrasca di Ponente in serata sul Ligure.

Mari: inizialmente fra mossi e molto mossi, ma con moto ondoso in aumento dal pomeriggio fino ad agitati o molto agitati a nord dell’Elba, in particolare sulla costa centrale.

Temperature: in lieve aumento.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità sulle zone centro-meridionali nel pomeriggio-sera con possibilità di brevi precipitazioni.

Venti: forti o molto forti da ovest sul litorale centro-meridionale e sull’Arcipelago a sud di Gorgona. Moderati altrove.

Mari: agitati o molto agitati, in attenuazione a molto mossi a sud dell’Elba.

Temperature: in lieve diminuzione.

Sabato 25 nuvoloso o molto nuvoloso con deboli piogge sparse.

Venti: deboli-moderati occidentali. Fino a forti sulla costa centrale.

Mari: molto mossi o agitati al nord, mossi i bacini meridionali.

Temperature: minime in diminuzione, massime pressoché stazionarie.

Domenica 26 molto nuvoloso con deboli piogge sparse.

Venti: deboli-moderati di Libeccio con rinforzi sulla costa centro-settentrionale.

Mari: molto mossi a nord dell’Elba, mossi altrove.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve diminuzione.

