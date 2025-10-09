Previsioni Meteo Toscana: nubi basse e locali banchi di nebbia

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi poco o parzialmente nuvoloso per il transito di velature.
Venti: deboli variabili. Deboli di Scirocco sulla costa centro-meridionale.
Mari: poco mossi.
Temperature: Massime quasi stazionarie.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani sereno o poco nuvoloso. Velature, nubi basse e locali banchi di nebbia nella prima parte della mattina.
Venti: deboli nord orientali.
Mari: poco mossi.
Temperature: quasi stazionarie. Massime in leggero aumento lungo la costa.
Sabato 11 sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli orientali.
Mari: poco mosso.
Temperature: quasi stazionarie o in lieve calo le minime.
Domenica 12 sereno o poco nuvoloso. Banchi di nebbia nei fondovalle dell’interno fino a metà mattinata.
Venti: deboli meridionali sulla costa e variabili nell’interno.
Mari: poco mossi
Temperature: quasi stazionarie o in lieve calo.
