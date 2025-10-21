Previsioni Meteo Toscana: nuove piogge e rovesci in serata

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse tra la notte e la mattina, localmente a carattere di rovescio o temporale. Attenuazione dei fenomeni già dalla tarda mattinata a partire dalla fascia costiera, sparsi sulle zone più interne nel pomeriggio in graduale esaurimento. Nuove piogge e rovesci in serata sulla costa, in estensione alle zone di nord ovest nel corso della notte.

Venti: moderati meridionali, tendenti a disporsi a ovest, sud-ovest.

Mari: in prevalenza molto mossi.

Temperature: in ulteriore aumento nei valori minimi e in quota, in lieve calo sulle province centro-meridionali.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo molto nuvoloso sulle province centro-settentrionali con frequenti precipitazioni, deboli o moderate, più frequenti e a tratti temporalesche sul nord ovest e zone costiere. Al sud e sull’aretino fenomeni più sporadici e intermittenti.

Venti: da sud/sud-ovest, in prevalenza moderati.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: in lieve aumento.

Giovedì 23 molto nuvoloso con precipitazioni inizialmente deboli sul nord ovest, più diffuse e intense dal pomeriggio quando tenderanno a trasferirsi verso il resto della regione.

Venti: da moderati a forti occidentali.

Mari: fino ad agitati o molto agitati a nord dell’Elba.

Temperature: in ulteriore aumento.

Venerdì 24 variabile sulle zone settentrionali con locali piogge sui rilievi appenninici. Sereno o poco nuvoloso altrove.

Venti: forti o molto forti da ovest, sud-ovest a nord dell’Elba.

Mari: agitati o molto agiati, possibile mareggiata sulle coste centro-settentrionali.

Temperature: in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.