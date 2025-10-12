Previsioni Meteo Toscana: oggi cielo sereno e punte di +25°C

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli meridionali sulla costa e variabili nell’interno.

Mari: poco mossi

Temperature: quasi stazionarie, con punte di 23-25°C, ma ancora 2-3°C sopra la norma.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso con locali nubi basse e banchi di nebbia nelle prime ore del mattino e modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Venti: deboli di Scirocco lungo la costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve calo le massime sulle zone settentrionali con punte di 22-24°C.

Martedì 14 poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui rilievi e le zone interne; non si escludono brevi e isolati rovesci temporaleschi.

Venti: deboli da est nord-est.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Mercoledì 15 parzialmente nuvoloso con nubi più consistenti in Appennino.

Venti: moderati nord orientali con rinforzi sui rilievi e in Arcipelago.

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in leggero calo.

Giovedì 16 poco nuvoloso.

Venti: deboli nord orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le minime.

